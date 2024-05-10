Украина в апреле уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — аналитики — Finance.ua
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Украина в апреле уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — аналитики

Энергетика
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Украина в апреле уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — аналитики
Украина в апреле уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — аналитики
По данным портала EnergyMap, в апреле по сравнению с мартом Украина уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — до 12 тыс. МВт-ч, импорт вырос на треть — до 223,9 тыс. МВт-ч.
Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group в Фейсбуке.
Украина в апреле уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз — аналитики
«В апреле импорт электроэнергии превзошел экспорт более чем в 18 раз. Продавать за границу из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре пришлось значительно меньше. Против марта экспорт упал в 13 раз и составил 12 тыс. МВт-ч», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что 36% экспорта (4,2 тыс. МВт-ч) поступило в Венгрию; 33% (4 тыс. МВт-час.) — в Молдову; 20% (2,4 тыс. МВт-ч.) — в Румынию; 10% (1,2 тыс. МВт-час.) — в Словакию; 1% (0,1 тыс. МВт-ч.) — в Польшу.
Импорт электроэнергии в апреле 2024 года по сравнению с мартом вырос на треть — до 223,9 тыс. МВт-час. Из них 44% (97,7 тыс. МВт-ч) поступило из Венгрии; 21% (48 тыс. МВт-ч.) — из Румынии; 19% (43,3 тыс. МВт-ч) — из Словакии; 9% (20,4 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы; 7% (14,5 тыс. МВт-ч.) — из Польши.
По материалам:
Укрінформ
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