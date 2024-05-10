В Украине могут вырасти тарифы на свет: что говорит Минэнерго — Finance.ua

В Украине могут вырасти тарифы на свет: что говорит Минэнерго Сегодня 11:01 — Энергетика

В Украине могут вырасти тарифы на свет: что говорит Минэнерго

Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

«Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе помощь от наших партнеров, которая предоставляется, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена ​​в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа», — подчеркнула Гринчук.

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По ее словам, решение о повышении тарифов на свет еще не принято. Однако чиновник не исключает, что правительству, вероятно, придется на это пойти, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

«Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой», — подытожила замминистра.

Справка Finance.ua:

глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян предполагает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергетической отрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак;

Министерство энергетики производит расчеты по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения;



НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее.



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УНІАН По материалам:

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