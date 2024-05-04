Как повлияло повышение тарифа на свет на энергосистему Украины — Finance.ua

Как повлияло повышение тарифа на свет на энергосистему Украины Сегодня 09:09 — Энергетика

Как повлияло повышение тарифа на свет на энергосистему Украины

Прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию для населения позволило сбалансировать энергосистему в Украине и провести необходимые ремонты объектов.

Об этом заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал в эфире телемарафона.

Как повлияло повышение тарифа на свет на энергосистему страны

Как известно, вероятное повышение тарифа связано со сложной ситуацией в энергосистеме из-за постоянных атак россиян на энергообъекты.

«Хочется отметить, что-то незначительное повышение тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые позволили безопасно и стойко пройти отопительный сезон», — сказал он.

Представитель ведомства отмечает, что возможность сэкономить такой бьем электроэнергии появилась не только из-за того, что население начало экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.

«Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонт кампании, в частности ремонт поврежденного оборудования от предшествующих обстрелов. Таким образом, количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением», — подчеркнул Колесник.

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сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая. Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительстводо конца мая.

Справка Finance.ua:

портал EnergyMap отмечает, по сравнению с февралем, в марте Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,4 раза — до 154,1 тыс. МВт-ч, импорт в 2 раза — до 168,3 тыс. МВт-ч;

с 1 июля «Укрэнерго» сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E;



Энергетическая компания ДТЭК заявила, что для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиянами ТЭС, необходимо 350 млн долл.



Слово і Діло По материалам:

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