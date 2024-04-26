Тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме, — эксперт Сегодня 09:43 — Энергетика

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен постепенно увеличиваться до уровня рыночной цены на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко.

«Постепенное повышение цен для населения до рыночного уровня с параллельным предоставлением субсидий малообеспеченным слоям населения», — указал он как одну из мер, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024−2025 гг.

Также эксперт считает, что нужно провести масштабную национальную рекламную кампанию о необходимости содействия сохранению энергосистемы путем максимально экономного использования энергоресурсов населением и промышленностью.

Омельченко добавил, что готовясь к зиме, также нужно увеличить количество систем противовоздушной обороны и боекомплектов к ним, прикрывающих ключевые объекты большой генерации и базовые подстанции системы передачи.

Кроме того, необходимо обеспечить двухуровневую защиту базовой генерации и подстанций оператора системы передачи от попадания обломков БПЛА и ракет, где это можно сделать при оптимальном финансировании.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.