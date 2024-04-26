Тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме, — эксперт — Finance.ua
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Тариф на свет нужно постепенно увеличить до рыночного, чтобы подготовиться к зиме, — эксперт

Энергетика
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Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен постепенно увеличиваться до уровня рыночной цены на электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко.
«Постепенное повышение цен для населения до рыночного уровня с параллельным предоставлением субсидий малообеспеченным слоям населения», — указал он как одну из мер, необходимых для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024−2025 гг.
Также эксперт считает, что нужно провести масштабную национальную рекламную кампанию о необходимости содействия сохранению энергосистемы путем максимально экономного использования энергоресурсов населением и промышленностью.
Омельченко добавил, что готовясь к зиме, также нужно увеличить количество систем противовоздушной обороны и боекомплектов к ним, прикрывающих ключевые объекты большой генерации и базовые подстанции системы передачи.
Кроме того, необходимо обеспечить двухуровневую защиту базовой генерации и подстанций оператора системы передачи от попадания обломков БПЛА и ракет, где это можно сделать при оптимальном финансировании.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.
По материалам:
РБК-Україна
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