Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время — Finance.ua

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Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время

Энергетика
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Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время
Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время
В ближайшее время в Украине цена на бензин и газ не изменится.
Об этом заявил директор группы компаний «А-95» Сергей Куюн в эфире телеканала «Мы-Украина».
«В течение марта-апреля есть постепенный рост цен. Это обусловлено, прежде всего, тем, что дорожает нефть. Если в начале года она была 77 долларов/баррель, то сейчас это — 92 доллара», — объясняет эксперт.
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Однако Куюн добавляет, что несмотря на «апокалиптические прогнозы» цена на нефть «развернулась» в другую сторону и сейчас начинает снижаться.
Напомним, в Украине будет развиваться биржевая торговля биотопливом — заключен меморандум.
Развитие рынка биотоплива — один из приоритетов государства для энергобезопасности и энергонезависимости как страны, так и громад, особенно во время энергетических вызовов и восстановления.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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По материалам:
Novyny.live
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