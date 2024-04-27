Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время — Finance.ua

Эксперт ответил, увеличится ли цена на топливо в ближайшее время
В ближайшее время в Украине цена на бензин и газ не изменится.
Об этом заявил директор группы компаний «А-95» Сергей Куюн в эфире телеканала «Мы-Украина».
«В течение марта-апреля есть постепенный рост цен. Это обусловлено, прежде всего, тем, что дорожает нефть. Если в начале года она была 77 долларов/баррель, то сейчас это — 92 доллара», — объясняет эксперт.
Однако Куюн добавляет, что несмотря на «апокалиптические прогнозы» цена на нефть «развернулась» в другую сторону и сейчас начинает снижаться.
Напомним, в Украине будет развиваться биржевая торговля биотопливом — заключен меморандум.
Развитие рынка биотоплива — один из приоритетов государства для энергобезопасности и энергонезависимости как страны, так и громад, особенно во время энергетических вызовов и восстановления.
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