Украина хочет до 2026 года наполовину обеспечить себя ядерным топливом — Энергоатом Сегодня 11:47 — Энергетика

Украина хочет до 2026 года наполовину обеспечить себя ядерным топливом — Энергоатом

К 2026 году Украина планирует наполовину обеспечить себя ядерным топливом, а вторую половину получать от американских партнеров и таким образом разрушить российскую монополию в этой отрасли.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

«По нашим планам уже с 2026 года благодаря собственному производству Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse», — отметил президент «Энергоатома» Петр Котин.

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В ГП сообщили, что Котин посетил отечественное производство, которое приближает Украину к созданию собственной линии сборки ядерного топлива — хвостовиков и головок. Прогресс и дальнейшее развитие собственного производства закрепит окончательный отход от технологий из рф. В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, реализуемых предприятием Энергоатома реализует по технологии компании Westinghouse. В 2024 году аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет.

«Мы движемся в том темпе, на который и рассчитывали с самого начала. Следующая задача — строительство новой линии сборки», — заметил Котин.

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Глава НАЭК добавил, что именно на этом предприятии украинские инженеры-атомщики изготавливают элементы для топлива, которое затем используется в энергоблоках ВВЭР-440 советской разработки.

Собственное производство — это, помимо прочего, экономические и безопасные выгоды. Украина будет менее зависима от партнеров, дополнительные налоги пойдут в украинский бюджет, а квалифицированные специалисты получат возможность раскрыть свой потенциал на современном высокотехнологичном производстве.

Таким образом, Украина реализует стратегию перехода на использование «чистой» энергии и декарбонизированное энергетическое будущее, ключевую роль в котором будет играть атомная отрасль, отметили в Энергоатоме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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