«Энергоатом» планирует запустить производство оборудования для малых модульных реакторов — Finance.ua

«Энергоатом» планирует запустить производство оборудования для малых модульных реакторов Сегодня 07:37 — Энергетика

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом» планирует построить в Украине завод по производству оборудования для малых модульных реакторов (ММР) по технологии Holtec SMR.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что «Энергоатом» планирует реализовать важный проект по строительству в Украине завода, на котором будет производиться основное оборудование для малых модульных реакторов по технологии Holtec SMR, включая корпус реактора.

Новое предприятие должно обеспечить не только строительство около 3000 МВт мощностей ММР в Украине, но и стать хабом для экспорта этой технологии в другие страны Европы.

В апреле 2023 года «Энергоатом» и Holtec подписали соглашение о строительстве завода по изготовлению компонентов для малых модульных реакторов (ММР). В соответствии с ним планируется установка до 20 реакторов SMR в Украине.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.