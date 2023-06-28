Правительство утвердило план корпоратизации «Энергоатома» — Finance.ua

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Правительство утвердило план корпоратизации «Энергоатома»

Казна и Политика
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Правительство утвердило план корпоратизации «Энергоатома»
Правительство утвердило план корпоратизации «Энергоатома»
Кабинет Министров на заседании во вторник, 27 июня, утвердил план превращения госпредприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом“ в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству».
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По плану в течение июня-июля будет проведена полная инвентаризация имущества предприятия, отбор на конкурсной основе субъекта оценочной деятельности с целью проведения независимой оценки имущества и т. п.
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В ноябре, согласно плану, предусматривается утверждение акта оценки имущества и подготовка проектов правительственных решений о:
  • утверждение передаточного акта имущества в уставный капитал акционерного общества;
  • об утверждении проектов устава АО;
  • положения о наблюдательном совете, исполнительном органе АО и т. д.
Также в ноябре планируется представление на рассмотрение правительства проекта решения об эмиссии акций общества. Выпуск и зачисление 100% эмитированных акций акционерного общества «Энергоатом» предполагается в декабре 2023 года.
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Процесс превращения государственного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству с формированием в установленном порядке персонального состава наблюдательного совета и исполнительного органа общества, должен завершиться в декабре 2023 года — марте 2024 года.
В Минэкономики объяснили, что превращение ГП НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество улучшит эффективность и прозрачность управления компанией, будет способствовать привлечению инвестиций в атомную отрасль, усилению энергетической безопасности и независимости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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