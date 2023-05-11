Энергоатом анонсировал начало плановых ремонтов на АЭС — Finance.ua

Энергоатом анонсировал начало плановых ремонтов на АЭС Сегодня 09:45 — Энергетика

Энергоатом анонсировал начало плановых ремонтов на АЭС

НАЭК «Энергоатом» анонсировала проведение ремонта энергоблоков атомных электростанций в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024 годов.

Об этом НАЭК сообщает в Телеграме

«В зимний период каждый из энергоблоков, за исключением ЗАЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности. Сейчас пора перезагрузить энергоблоки свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения эффективной их эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 годов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что график ремонтов составлен экспертами Энергоатома и синхронизирован с Министерством энергетики и генерирующими компаниями.

В Энергоатоме отметили, что сокращение выработки электроэнергии на АЭС будет компенсировано включением тепловых станций и импортом из-за границы.

Кроме того, добавили в компании, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, поэтому прохождение ремонтной кампании, «хоть и крайне непростой, произойдет с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев».

Как сообщалось, летом НАЭК «Энергоатом» планирует более чем на два месяца вывести половину энергоблоков атомных электростанций для ремонта и модернизации.

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Укрінформ По материалам:

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