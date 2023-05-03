Правительство запустило процесс корпоратизации «Энергоатома», — Шмыгаль
Кабинет Министров запустил процедуру корпоратизации НАЭК «Энергоатом».
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания.
«Продолжаем корпоратизацию государственных предприятий. Во исполнение принятого Парламентом закона трансформируем „Энергоатом“ в акционерное общество», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что «Энергоатом» — один из крупнейших операторов АЭС в Европе, компания стратегически важна для энергетической безопасности государства.
Читайте также
«Приводим ее к международным стандартам корпоративного управления. При этом сохраняем в собственности государства 100% акций предприятия. Правительственным решением запускаем процедуры корпоратизации», — подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, в итоге «повысим эффективность управления, привлечем дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилим нашу энергетическую независимость».
Напомним, ранее государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью