Правительство запустило процесс корпоратизации «Энергоатома», — Шмыгаль Сегодня 11:31 — Казна и Политика

Правительство запустило процесс корпоратизации «Энергоатома», — Шмыгаль

Кабинет Министров запустил процедуру корпоратизации НАЭК «Энергоатом».

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания.

«Продолжаем корпоратизацию государственных предприятий. Во исполнение принятого Парламентом закона трансформируем „Энергоатом“ в акционерное общество», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что «Энергоатом» — один из крупнейших операторов АЭС в Европе, компания стратегически важна для энергетической безопасности государства.

«Приводим ее к международным стандартам корпоративного управления. При этом сохраняем в собственности государства 100% акций предприятия. Правительственным решением запускаем процедуры корпоратизации», — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, в итоге «повысим эффективность управления, привлечем дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилим нашу энергетическую независимость».

Напомним, ранее государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.