Десятки миллиардов гривен: в «Энергоатоме» назвали стоимость разрушенного россией имущества — Finance.ua

Десятки миллиардов гривен: в «Энергоатоме» назвали стоимость разрушенного россией имущества Сегодня 06:01 — Фондовый рынок

Десятки миллиардов гривен: в «Энергоатоме» назвали стоимость разрушенного россией имущества

Стоимость разрушенного из-за российской агрессии имущества, в том числе зданий, сооружений и инфраструктурных объектов, компании «Энергоатом» уже достигла 32 миллиардов гривен.

Как сообщили в НАЭК «Энергоатом», имущество и инфраструктура захваченной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании были повреждены или уничтожены.

«Размер потерь и ущерба, нанесенного „Энергоатому“ россией, будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в «Энергоатоме» решили обратиться в Международный арбитражный суд для возмещения ущерба, причиненного россией ЗАЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области.

В марте 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. 30 марта этого года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на временно оккупированную ЗАЭС сообщил, что ее невозможно защитить. Перед этим Гросси заявил об отмене планов создания зоны демилитаризации вокруг АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, чем дольше будет продолжаться российская оккупация Запорожской атомной станции, тем больше будет угроза безопасности Украины, всей Европы и мира. Вместе с тем Зеленский сомневается в быстром решении проблемы, связанной с защитой и безопасностью Запорожской АЭС.

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УНІАН По материалам:

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