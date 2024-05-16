Сколько электроэнергии Украина импортировала до и после массированных ударов рф весной — Finance.ua

Сколько электроэнергии Украина импортировала до и после массированных ударов рф весной Сегодня 12:34 — Энергетика

Сколько электроэнергии Украина импортировала до и после массированных ударов рф весной

Российские войска весной нанесли уже четыре массированных удара по энергетической инфраструктуре Украины, атаковав и объекты генерации, и системы передачи электроэнергии. В энергосистеме теперь перманентный дефицит, усилившийся из-за похолодания. Чтобы его перекрыть, Украина ежедневно импортирует электроэнергию из Европы — Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии и Словакии. В последние дни объемы импорта в Укрэнерго называют рекордными.

«Слово и дело» проанализировало, сколько электроэнергии Украина закупала весной до массированных атак и после.

Ситуация в энергосистеме Украины была сложной и до последних массированных атак россии. Поэтому импорт электроэнергии осуществлялся и в начале весны, преимущественно в вечерние часы, когда уровень потребления рос.

В первые дни марта Украина импортировала минимальное количество электроэнергии: например, 1 и 2 марта — 463 и 155 МВт-ч соответственно, 5 и 6 марта — 76 и 41 МВт-ч. Вообще не было импорта 3 марта.

В середине месяца объем импорта вырос на фоне ремонта электростанций и блоков АЭС. К примеру, 15 марта Украина импортировала 6 652 МВт-час, 18 и 19 марта — более 5 000 МВт-час.

Первый за весну удар по энергоинфраструктуре был нанесен 22 марта. Объемы импорта электроэнергии выросли уже на следующий день: 23 марта — 12 574 МВт-ч, 24 марта — 14 580 МВт-ч, 25 марта — 15 232 МВт-ч, 26 марта — 18 741 МВт-ч, 27 марта — 12 -ч, 28 марта — 12 792 МВт-ч.

29 марта россия нанесла второй удар по энергетике, в этот день Украина импортировала 11 986 МВт-ч, 30 марта — 8 678 МВт-ч, 31 марта — 9 024 МВт-ч.

1 и 2 апреля Украина импортировала из Европы 14 269 МВт-ч и 11 214 МВт-ч соответственно. Дальше объемы уменьшились, Украина просила помощи у Европы преимущественно утром и вечером.

11 апреля по энергосистеме был нанесен третий за весну удар. После него объемы импорта электроэнергии снова выросли: например, 16 апреля, было импортировано 13 318 МВт-ч, 24 апреля — 13 722 МВт-ч, 25 апреля — 12 694 МВт-ч, 26 апреля — 12 241 МВт-ч.

8 мая произошла четвертая атака на энергетическую инфраструктуру. На этот раз она совпала с похолоданием и ростом потребления. 9 мая Украина импортировала 16 399 МВт-ч, 10 мая — 13 708 МВт-ч, 11 мая — 16 775 МВт-ч, 12 мая — 6 671 МВт-ч.

Последние несколько дней в Укрэнерго отмечают, что объем импорта рекордный: 13 мая — 19 118 МВт-ч, 14 мая — 20 769 МВт-ч, 15 мая — 23 241 МВт-ч.

Слово і Діло По материалам:

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