Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат — Finance.ua

Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат Сегодня 10:00 — Энергетика

Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат

С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как узнать когда отключат

Чтобы узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес, можно воспользоваться сервисом на сайте YASNO.

перейдите на сайт YASNO;

в правом верхнем углу выберите свой регион,

нажмите пункт «График вероятных отключений»,

введите свой адрес в соответствующих строках.

Кроме того, абоненты компании YASNO могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram

Справка Finance.ua:

Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;

своевременно чистить и удалять накипь внутри бойлера;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через умную розетку. При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое меньше;

не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

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