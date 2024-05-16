Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат — Finance.ua

Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат
С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.
Диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.
Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Как узнать когда отключат
Чтобы узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес, можно воспользоваться сервисом на сайте YASNO.
- перейдите на сайт YASNO;
- в правом верхнем углу выберите свой регион,
- нажмите пункт «График вероятных отключений»,
- введите свой адрес в соответствующих строках.
Кроме того, абоненты компании YASNO могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram.
Справка Finance.ua:
- Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер:
- отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;
- своевременно чистить и удалять накипь внутри бойлера;
- запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через умную розетку. При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое меньше;
- не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.
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