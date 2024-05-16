Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат

Энергетика
146
Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат
Во всех областях Украины будут действовать аварийные отключения света: как узнать, когда отключат
С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО).
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.
Диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.
Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как узнать когда отключат

Чтобы узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес, можно воспользоваться сервисом на сайте YASNO.
  • перейдите на сайт YASNO;
  • в правом верхнем углу выберите свой регион,
  • нажмите пункт «График вероятных отключений»,
  • введите свой адрес в соответствующих строках.
Кроме того, абоненты компании YASNO могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Как экономить электроэнергию, если установлен бойлер:
  • отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;
  • своевременно чистить и удалять накипь внутри бойлера;
  • запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через умную розетку. При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое меньше;
  • не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.