Тарифы на электричество: сколько в среднем платят европейцы — Finance.ua

Тарифы на электричество: сколько в среднем платят европейцы
Украинцы в пересчете на валюту платят за один киловатт 0,06 евро. Фактически это самый низкий тариф в Европе, столько же платят только в Турции.
Об этом пишет «Слово и дело».
Самые высокие цены на электроэнергию в Германии (0,40 евро за кВт-ч), Бельгии и Ирландии (0,38 евро за кВт-ч).
В Дании один киловатт стоил 0,36 евро, на Кипре — 0,35 евро, в Италии — 0,33 евро, в Чехии — 0,32 евро, в Латвии — 0,28 евро, в Австрии — 0,27 евро, Франции — 0,26 евро, Нидерландах — 0,25 евро, Финляндии — 0,24.
В Греции, Эстонии, Испании, Португалии, Литве стоимость одного кВт-ч составила 0,23 евро, в Польше и Швеции — 0,22 евро, в Словении — 0,21 евро, в Люксембурге — 0,20 евро.
Жители Норвегии, Румынии и Словакии в среднем платили за киловатт электроэнергии 0,19 евро, жители Исландии — 0,16 евро, Хорватии и Молдовы — 0,15 евро, Болгарии и Македонии — 0,12 евро, Албании и Венгрии — 0,11. евро, Сербии и Черногории — 0,10 евро, Боснии и Герцеговины — 0,08 евро, Косово — 0,07 евро.
Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
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