В Госэнергонадзоре допускают повышение тарифов на электроэнергию уже в этом году — Finance.ua

В Госэнергонадзоре допускают повышение тарифов на электроэнергию уже в этом году Сегодня 15:45 — Энергетика

В Госэнергонадзоре допускают повышение тарифов на электроэнергию уже в этом году

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергетической отрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак.

«Вероятно, придется все-таки рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов — пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в этом году», — заявил он в эфирах национального телемарафона и «Общественное Новости», приводит его слова Госэнергонадзор в сообщении на сайте.

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Как он пояснил, украинские энергетики делают все возможное для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, однако для подготовки и успешного прохождения грядущего осенне-зимнего периода одного их профессионального героизма недостаточно, поэтому необходимо объединить усилия и энергетиков, и потребителей.

«Восстановительные работы идут круглосуточно. Ведь до начала осенне-зимнего периода остается мало времени. И нам нужно восстановить максимальное количество объектов для того, чтобы нормально пройти отопительный период», — сказал глава ведомства.

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Он отметил, что, по предварительным расчетам, за последние полтора месяца убытки энергетической отрасли превысили $1 млрд, и перекрыть их только за счет действующего на сегодня тарифа на электроэнергию и имеющейся на сегодняшний день международной помощи невозможно.

«Нам нужно срочно найти финансовый ресурс для восстановления энергетики. Поэтому нужна большая концентрация усилий», — подчеркнул Слободян.

Согласно озвученным им данным, на сегодняшний день уничтожено около 80% тепловой генерации — высокоманевровых мощностей, позволяющих осуществлять балансировку нагрузки в энергосистеме в течение суток. Также существенно повреждены объекты гидрогенерации. В общей сложности враг поразил более 7 ГВт генерирующих мощностей, для восстановления которых требуется достаточно длительное время.

При этом глава Госэнергонадзора отметил, что степень повреждения энергообъектов разная, и энергетики работают круглосуточно, чтобы оперативно отремонтировать оборудование, которое подлежит быстрому восстановлению.

В то же время, комментируя вопрос вероятности обесточений, он отметил, что о тотальном блэкауте речь не идет.

«Но отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты к началу отопительного периода», — констатировал Слободян.

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