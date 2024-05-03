Тарифы на электроэнергию существенно возрастут: прогноз НБУ — Finance.ua

Тарифы на электроэнергию существенно возрастут: прогноз НБУ Сегодня 12:06 — Энергетика

Тарифы на электроэнергию существенно возрастут: прогноз НБУ

НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ на экономически обоснованные уровни в течение нескольких лет.

Об этом свидетельствует « Инфляционный отчет » Национального банка за апрель 2024 года.

В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее.

В частности, в прогноз НБУ закладывается «достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию». Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

Как отмечается в отчете, фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в том числе газ, горячую воду и отопление оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. Повышение станет весомым проинфляционным фактором.

«Длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее», — говорится в документе.

В то же время, сроки и параметры корректировки тарифов ЖКХ «являются сферой неопределенности», добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая. Цена электроэнергии останется на уровне 2,64 грн за киловатт по меньшей мере до конца мая.

по меньшей мере до конца мая. Чтобы каждый месяц получать правильное начисление за потребленную электроэнергию, следует своевременно передавать показания. Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Кто может не подавать показания — рассказали здесь.



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