В «Укрэнерго» объяснили, почему на этой неделе будет много отключений — Finance.ua

В «Укрэнерго» объяснили, почему на этой неделе будет много отключений Сегодня 10:14 — Энергетика

В «Укрэнерго» объяснили, почему на этой неделе будет много отключений

На этой неделе в Украине в течение всех суток будут применяться графики отключений из-за дефицита электроэнергии.

Об этом в эфире «Общественного» сообщил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, на ситуацию будут влиять 3 фактора:

выход на плановый ремонт двух атомных энергоблоков, из-за чего мощности в системе будет меньше, чем раньше;

два последних обстрела рф 1 и 2 июня, из-за которых получили повреждения определенные объекты энергетики, в том числе несколько тепловых и гидроэлектростанций.

повышение температуры воздуха местами до +32 градусов, что приведет к тому, что потребители будут включать кондиционеры.

«Поэтому дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений», — сказал Кудрицкий.

По его словам, наибольший дефицит будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, а вообще и в течение всех суток, и будет невозможно «обеспечить отсутствие отключений даже ночью».

Также председатель правления «Укрэнерго» отметил, что электроэнергии, которую Украина закупает в Европе, недостаточно, чтобы полностью избежать отключений.

Фокус По материалам:

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