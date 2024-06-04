Повышение тарифа для населения позволит восстановить государственную генерацию — Гринчук Сегодня 10:39 — Энергетика

Повышение тарифа для населения позволит восстановить государственную генерацию — Гринчук

Дополнительные средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщило Минэнерго.

«Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную за время Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа — это вынужденный шаг, единственная причина которого — это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов», — отметила замминистра.

Она напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании «Центрэнерго» и гидроэлектростанции «Укргидроэнерго».

Также Светлана Гринчук добавила, что тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

«Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями — «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго», а также передачу электроэнергии и ее распределение.

Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", — сказала Гринчук.

Замминистра также подчеркнула, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики могут максимально подготовить систему к зиме.

«Ремонтная кампания идет 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему», — отметила Гринчук.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.