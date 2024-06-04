Второе повышение за время войны: как изменились тарифы на электричество для населения — Finance.ua

Второе повышение за время войны: как изменились тарифы на электричество для населения Сегодня 09:05 — Энергетика

Второе повышение за время войны: как изменились тарифы на электричество для населения

россия два месяца назад начала новую волну массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, ущерб от них уже превысил миллиард долларов. Если раньше правительство исключало возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения, то весной стало понятно, что их изменение — только вопрос времени.

31 мая Кабмин повысил стоимость электричества для бытовых потребителей более чем на 60%. Тариф будет единым, хотя раньше в Минэнерго заявляли , что он будет дифференцирован в зависимости от уровня потребления.

Рассказываем, как изменились тарифы на электроэнергию с начала полномасштабной войны.

Последний год украинцы платили 2,64 грн/кВт-ч независимо от уровня потребления.

Теперь один киловатт обойдется дороже на 63,6% - 4,32 грн для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.

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По оценке Министерства энергетики, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Кроме того, изменились тарифы для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. В период с 1 июня по 30 сентября они будут платить 4,32 грн/кВт-ч, в период с 1 октября по 30 апреля:

при потреблении до 2000 кВт в месяц — 2,64 грн/кВт

более 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Как изменились зонные тарифы на электроэнергию для населения

Украинцы также могут установить многозонный счетчик и платить за электроэнергию тариф, зависящий от времени суток. Есть два вида зонных тарифов: двузонный (ночной и дневной) и трехзонный (ночной, полупиковый, пиковый).

Двузонный тариф (с 23 до 7 часов) с 1 июня составляет 2,16 грн/кВт-ч (+63,6%)

Трехзонный тариф (с 8 до 11 утра, с 20 до 22 часов вечера) подорожал также на 63,6% - до 6,48 грн/кВт-час. До этого украинцы платили 3,96 грн.

Трехзонный тариф в период потребления с 23 до 7 часов установлен на уровне 1,728 грн/кВт-ч (+63,6%). До этого потребители платили 1,056 грн.

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Слово і Діло По материалам:

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