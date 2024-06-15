Украина получит более $1,5 млрд от США на восстановление энергетики — Finance.ua

Украина получит более $1,5 млрд от США на восстановление энергетики
США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.
Об этом сообщила вице-президент Камала Гаррис, передает Белый дом.
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Новая помощь включает в себя 500 миллионов долларов от USAID для украинской энергетики и перенаправление 324 миллионов долларов из ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.
Эти деньги предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной россией и расширения производства электроэнергии.
Также новая помощь поощрит инвестиции частного сектора и повысит устойчивость Украины к сбоям в электроснабжении, отметила Камала Гаррис.
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Еще более 379 миллионов долларов гуманитарной помощи выделяются для решения неотложных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин.
Это предполагает предоставление продовольственной помощи, медицинских услуг, жилья, воды, санитарии и гигиенических услуг для миллионов украинцев в стране и регионе.
Кроме того, Госдепартамент США планирует предоставить дополнительные 300 миллионов долларов на поддержку гражданской безопасности Украины, в том числе спасательное оборудование для украинских пограничников и правоохранителей.
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Эта поддержка поможет им безопасно действовать на передовой, спасать гражданских, защищать критическую инфраструктуру и расследовать военные преступления.
Напомним, Белый дом анонсировал на этой неделе новый пакет санкций против российской военной машины и всех, кто способствует производству оружия в России.
Боритесь — поборемся! Слава Украине!
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