В МВФ призвали США снизить государственный долг — Finance.ua

В МВФ призвали США снизить государственный долг Сегодня 11:34 — Мир

В МВФ призвали США снизить государственный долг

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призывает Вашингтон и другие развитые экономики сократить свой государственный долг, заявив, что высокие темпы роста США дают ей достаточно пространства для сдерживания расходов и повышения налогов.

Об этом сообщает Financial Times.

Гита Гопинат, второе лицо в МВФ, заявила, что для стран с развитой экономикой пора «инвестировать в фискальную консолидацию» и решить, как они планируют снизить долговое бремя до уровня, существовавшего до пандемии.

Читайте также Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $33 триллиона

Бюджетное управление Конгресса США, надзорный орган федерального правительства, ожидает, что в 2029 году соотношение долга к ВВП взлетит выше предыдущего максимума времен Второй мировой войны. Он прогнозирует дефицит в размере от 5,2 до 6,3% в течение следующих 10 лет, если экономические планы Конгресса останутся неизменными.

«Что касается США, то мы видим достаточно оснований для того, чтобы они сократили размер своего бюджетного дефицита, также учитывая силу американской экономики. Соблазн финансировать все расходы за счет заимствований — это то, чего странам следует избегать», — сказала Гопинат. интервью Financial Times.

МВФ отметил в своем отчете «Фискальный монитор», опубликованном в апреле, ожидающем, что в следующем году в США будет зафиксирован бюджетный дефицит на уровне 7,1%, это более чем втрое превышает средний показатель других развитых стран, который составляет 2%. В отчете предупредили, что бюджетные дефициты как в США, так и в Китае составляют значительные риски для мировой экономики.

Кроме того, Гопинат сказала, что во всех развитых странах невозможно обойти тот факт, что пенсионные системы и расходы на медицину требуют фундаментальных реформ в связи со старением населения.

Ежегодный обзор экономики США, так называемые консультации по статье IV, должен быть опубликован МВФ в конце этого месяца.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.