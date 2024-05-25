Украина на третьем месте по уровню задолженности перед международным кредитором — МВФ (инфографика) — Finance.ua
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Украина на третьем месте по уровню задолженности перед международным кредитором — МВФ (инфографика)

Казна и Политика
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Украина на третьем месте по уровню задолженности перед международным кредитором — МВФ (инфографика)
Украина на третьем месте по уровню задолженности перед международным кредитором — МВФ (инфографика)
Украина оказалась на третьем месте в мире по уровню задолженности перед международным кредитором. Общая сумма кредитов превысила 9 миллиардов долларов.
Об этом сообщает издание Ceoworld, ссылаясь на отчет МВФ.
Отмечается, что больше долгов в антирейтинге только у Аргентины и Египта.
По данным МВФ, задолженность Украины составляет около 5% ВВП.
В пятерку крупнейших должников МВФ попали:
  • Аргентина — 30 987 500 000 долларов;
  • Египет — 10 854 130 844 долларов;
  • Украина — 9 004 759 174 долларов;
  • Пакистан — 6 546 500 003 долларов;
  • Эквадор — 5 768 162 502 долларов.
Украина на третьем месте по уровню задолженности перед международным кредитором — МВФ (инфографика)
Государства ссужают деньги у МВФ, чтобы преодолеть экономический кризис, стабилизировать свою валюту и смягчить трудности с платежным балансом.
Напомним, ранее Международный валютный фонд прогнозировал увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.

Справка Finance.ua:

  • за первый квартал 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на 5,7 млрд дол. США;
  • Как писал ранее портал Oboz.ua, если пересчитать объем долга по состоянию на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга составит 162,3 тыс. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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