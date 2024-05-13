У Мінфіні розповіли, як збільшився державний борг України (інфографіка) — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, як збільшився державний борг України (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, як збільшився державний борг України (інфографіка)

Протягом першого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 5,7 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років», — сказано в повідомленні.

Розмір державного боргу

Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5 924,3 млрд грн, або 151,1 млрд дол. США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 4 239,5 млрд грн (71,6% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,1 млрд дол. США;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 684,73 млрд грн (28,4%) або 43,0 млрд дол. США.

Середньозважена вартість боргу

З 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 років до 10,04 років.

Інфографіка: Мінфін

Структура боргу

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять:

пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 53,8%;

випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27,4%;

випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16,0%;

позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2,8%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу:

часка євро — 33,2%;

дол. США — 26,3%;

гривні - 25,9%;

СПЗ — 10,8%;

в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 3,8%.

Інфографіка: Мінфін

Протягом січня-березня 2024 року Мінфін провів 46 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 березня 2024 року становив 138%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні - 207%, в доларах США — 97%, в євро — 93%.

Довідка Finance.ua:

як писав раніше портал Oboz.ua, якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн;

народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що в березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.). Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг становив 5 924,3 млрд грн або 151,1 млрд дол. у валютному еквіваленті. За його словами, більші темпи зростання держборгу у гривні (порівняно із валютним еквівалентом) пов’язані із девальвацію національної валюти проти американського долара на 2,6% у березні;

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.



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