Гетманцев пояснив, чому зростає держборг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев пояснив, чому зростає держборг

Казна та Політика
46
Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
У березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.). Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг становив 5 924,3 млрд грн або 151,1 млрд дол. у валютному еквіваленті. У березні приріст державного боргу суттєво прискорився.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Чому збільшився держборг

За місяць його величина у гривні збільшилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), у валютному еквіваленті - на 5,1% (+7,4 млрд дол.).
Більші темпи зростання держборгу у гривні (порівняно із валютним еквівалентом) пов’язані із девальвацію національної валюти проти американського долара на 2,6% у березні.
Читайте також
На збільшення державного боргу у звітному місяці вплинули, насамперед, рекордні обсяги залучення зовнішнього фінансування бюджету у формі пільгових кредитів:
  • $4,84 млрд від ЄС;
  • $0,88 млрд від МВФ;
  • $1,47 млрд від Канади;
  • $1,41 млрд від Японії;
  • $0,52 млрд від Великобританії.

Структура державного боргу (на кінець березня):

  • 71,6% - зовнішній борг;
  • 28,4% - внутрішній;
  • 74,1% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП);
  • 25,9% - борг у гривні;
  • 67,9% - борг із фіксованою ставкою;
  • 32,1% - борг із змінною ставкою.
Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,19 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 62% (+57,7 млрд дол.).
«Отже, у березні приріст державного боргу очікувано прискорився. Неодноразово наголошував, що такі новини зараз слід приймати спокійно, як даність», — наголосив Гетманцев.
Читайте також
За 5 останніх відносно мирних років Україна скоротила боргове навантаження на економіку із 81% ВВП у 2016 до 49% ВВП у 2021 році, що відповідало показникам боргової стійкості, визначеним Бюджетним кодексом і Маастрихтськими критеріями членства у ЄС.
«Зростання державного боргу зараз (за оцінками МВФ до 94% ВВП у 2024 році) і погіршення його структури у бік валютної частки/перед нерезидентами обумовлено тільки і виключно повномасштабною війною», — пояснив нардеп.
Читайте також
Він додав, що головна боргова подія цього року — реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року.
«В іншому, я „не відкрию Америку“, якщо скажу, що доля найбільшої частини держборгу — перед офіційними кредиторами — вирішуватиметься після війни і за наслідками завершення війни», — підсумував Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше;
  • за даними НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%;
  • за його даними, зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і сягнув $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов’язання приватного сектору збільшилися лише на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.