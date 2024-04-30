Гетманцев пояснив, чому зростає держборг — Finance.ua

Гетманцев пояснив, чому зростає держборг Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Гетманцев пояснив, чому зростає держборг

У березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.). Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг становив 5 924,3 млрд грн або 151,1 млрд дол. у валютному еквіваленті. У березні приріст державного боргу суттєво прискорився.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Чому збільшився держборг

За місяць його величина у гривні збільшилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), у валютному еквіваленті - на 5,1% (+7,4 млрд дол.).

Більші темпи зростання держборгу у гривні (порівняно із валютним еквівалентом) пов’язані із девальвацію національної валюти проти американського долара на 2,6% у березні.

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На збільшення державного боргу у звітному місяці вплинули, насамперед, рекордні обсяги залучення зовнішнього фінансування бюджету у формі пільгових кредитів:

$4,84 млрд від ЄС;

$0,88 млрд від МВФ;

$1,47 млрд від Канади;

$1,41 млрд від Японії;

$0,52 млрд від Великобританії.

Структура державного боргу (на кінець березня):

71,6% - зовнішній борг;

28,4% - внутрішній;

74,1% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП);

25,9% - борг у гривні;

67,9% - борг із фіксованою ставкою;

32,1% - борг із змінною ставкою.

Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,19 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 62% (+57,7 млрд дол.).

«Отже, у березні приріст державного боргу очікувано прискорився. Неодноразово наголошував, що такі новини зараз слід приймати спокійно, як даність», — наголосив Гетманцев.

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За 5 останніх відносно мирних років Україна скоротила боргове навантаження на економіку із 81% ВВП у 2016 до 49% ВВП у 2021 році, що відповідало показникам боргової стійкості, визначеним Бюджетним кодексом і Маастрихтськими критеріями членства у ЄС.

«Зростання державного боргу зараз (за оцінками МВФ до 94% ВВП у 2024 році) і погіршення його структури у бік валютної частки/перед нерезидентами обумовлено тільки і виключно повномасштабною війною», — пояснив нардеп.

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Він додав, що головна боргова подія цього року — реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року.

«В іншому, я „не відкрию Америку“, якщо скажу, що доля найбільшої частини держборгу — перед офіційними кредиторами — вирішуватиметься після війни і за наслідками завершення війни», — підсумував Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше;

за даними НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%;



за його даними, зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і сягнув $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов’язання приватного сектору збільшилися лише на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).



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