Державний борг: скільки винен кожен українець (інфографіка) — Finance.ua

Державний борг: скільки винен кожен українець (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Державний борг: скільки винен кожен українець (інфографіка)

Державний та гарантований державою борг станом на перше квітня 2024-го становить 5,9 трлн грн. Про це йдеться у даних Мінфіну.

Ще у 2020-му ця цифра була майже в 4,5 рази меншою.

Значне зростання рівня боргу відбулось після початку повномасштабної війни. Насправді більш коректно порівнювати рівень боргу з валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Європейські країни прагнуть до того, щоб рівень державного боргу був не вищий за 60%.

Наприклад, країни, які хочуть стати членам єврозони (мати спільну валюту — євро), мають виконати низку фінансово-економічних умов. Серед них і держборг на рівні до 60% ВВП. Вважається, що такий показник може гарантувати стабільну та збалансовану ситуацію на фінансових ринках.

Хоча насправді далеко не всі успішні країни виконують цю умову. Японія має рівень держборгу у 261% ВВП, упродовж трьох наступних років рівень держборгу Китаю досягне 100% валового внутрішнього продукту. А в США — наближається до 100% ВВП.

Тобто орієнтир у 60% не є обов’язковою умовою побудови сильної та успішної економіки. Проте саме для європейських країн можна вважати це метою, щоби після вступу в ЄС мати можливість стати частиною єврозони.

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Сума боргу на кожного українця

Якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн.

Державний борг ділять на зовнішній (перед міжнародними кредиторами у валюті) та внутрішній (перед українськими кредиторами). Зовнішній борг становить 3,99 трлн грн (67,43% загальної суми). З них:

18,8% боргу — ЄС;

11,6% - МВФ;

7,8% - Світовий банк;

5,7% - уряди іноземних держав;

2,3% - ЄІБ;

0,2% - ЄБРР.

Україна також брала кредити на зовнішніх ринках без особливих пільгових умов. Саме ці кредитори зараз найбільше і незадоволені ситуацією. Однак про це читайте трохи далі. Отже, Міністерство фінансів показало статистику за минулий рік: середньозважена вартість державного боргу України становила 7,3%.

Це вкрай високий показник. Наприклад, у середньому в країнах зі схожою з Україною економікою (але без війни) середня вартість становить 3,6%. Тобто вдвічі дешевше. Дорогі кредити — величезний тягар для економіки. Бо і після війни українцям доведеться витрачати кошти, які могли б піти на відбудову, на повернення та обслуговування боргів.

Україна так багато платить за свій борг через внутрішні запозичення. Облігації внутрішньої держпозики (їх в гривні скуповували в основному банки) — дорогий кредит, яким активно користується Україна. В результаті середня ставка за зовнішніми боргами для України складає 3,6% (що відповідає міжнародному рівню для схожих країн), а от за внутрішнім боргом — аж 14%. У середньому виходить 7,3%.

Довідка Finance.ua:

у березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.). Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг становив 5 924,3 млрд грн або 151,1 млрд дол. у валютному еквіваленті. У березні приріст державного боргу суттєво прискорився. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;

на збільшення державного боргу у звітному місяці вплинули, насамперед, рекордні обсяги залучення зовнішнього фінансування бюджету у формі пільгових кредитів.

Обозреватель За матеріалами:

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