США продлили контракты на Starlink для Украины — Finance.ua

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США продлили контракты на Starlink для Украины

Казна и Политика
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США продлили контракты на Starlink для Украины
США продлили контракты на Starlink для Украины
Пентагон продлил еще на шесть месяцев контракт с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска о предоставлении интернет-услуг Starlink в Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстер.
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Таким образом, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.
Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.
Как известно, в начале февраля этого года появилась информация, что россияне на фронте стали использовать терминалы Starlink. Позже в ГУР данные подтвердили и обнародовали доказательства. По данным разведки, россия получает терминалы Starlink через третьи страны благодаря так называемому параллельному импорту.
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Однако Маск заверил, что его компания SpaceX не продает россии терминалы Starlink прямо или косвенно.
Впоследствии демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска из-за сообщения о применении спутникового интернет-сервиса Starlink российскими войсками в Украине.
По материалам:
Корреспондент.net
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