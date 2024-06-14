США продлили контракты на Starlink для Украины — Finance.ua

США продлили контракты на Starlink для Украины Сегодня 12:21 — Казна и Политика

США продлили контракты на Starlink для Украины

Пентагон продлил еще на шесть месяцев контракт с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска о предоставлении интернет-услуг Starlink в Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстер.

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Таким образом, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Как известно, в начале февраля этого года появилась информация, что россияне на фронте стали использовать терминалы Starlink. Позже в ГУР данные подтвердили и обнародовали доказательства. По данным разведки, россия получает терминалы Starlink через третьи страны благодаря так называемому параллельному импорту.

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Однако Маск заверил, что его компания SpaceX не продает россии терминалы Starlink прямо или косвенно.

Впоследствии демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска из-за сообщения о применении спутникового интернет-сервиса Starlink российскими войсками в Украине.

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