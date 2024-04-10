Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине — Finance.ua

Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине Сегодня 20:43 — Мир

Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине

Контракт Минобороны США с компанией SpaceX Илона Маска на приобретение для Украины терминалов Starlink и услуг для использования украинскими военными действует с июня 2023 по май этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен.

В Пентагоне наконец-то обнародовали стоимость этого контракта — $23 млн, сообщает Bloomberg.

Это мизерная сумма по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые выиграла корпорация Маска Space Exploration Technologies, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США.

Читайте также Starlink снизил стоимость спутникового интернета на 77%

В мае 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают критическую коммуникационную инфраструктуру во время войны с россией. Военные чиновники США высоко оценили роль Starlink в Украине.

Напомним, глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко ранее сообщал , что сейчас в Украине находится примерно 140−150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Простые украинцы в виде меценатов и волонтеров в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.