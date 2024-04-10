Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине — Finance.ua
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Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине

Мир
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Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине
Пентагон обнародовал стоимость контракта на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине
Контракт Минобороны США с компанией SpaceX Илона Маска на приобретение для Украины терминалов Starlink и услуг для использования украинскими военными действует с июня 2023 по май этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен.
В Пентагоне наконец-то обнародовали стоимость этого контракта — $23 млн, сообщает Bloomberg.
Это мизерная сумма по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые выиграла корпорация Маска Space Exploration Technologies, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США.
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В мае 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают критическую коммуникационную инфраструктуру во время войны с россией. Военные чиновники США высоко оценили роль Starlink в Украине.
Напомним, глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко ранее сообщал, что сейчас в Украине находится примерно 140−150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Простые украинцы в виде меценатов и волонтеров в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне 🔍

По материалам:
dev.ua
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