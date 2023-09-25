Більше, ніж уся Європа: скільки Україна платить за Starlink — Finance.ua

Більше, ніж уся Європа: скільки Україна платить за Starlink Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Більше, ніж уся Європа: скільки Україна платить за Starlink

Україна поки що не має альтернативи супутниковому інтернету Starlink від SpaceX, яким активно користуються бійці Збройних сил на фронті.

Таку думку висловив голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко.

Скільки терміналів Starlink є в Україні

Зараз в Україні перебуває приблизно 140−150 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.

Як допомогу міжнародні партнери надали Україні приблизно 45 тисяч терміналів Starlink із передплаченим зв’язком. А ось інші термінали, кількість яких перевищує 100 тисяч, купували волонтери та меценати, відповідно, абонентську плату також покривають вони.

Як термінали потрапляють в Україну

Українські юридичні компанії не мають права купувати термінали Starlink. Тому вони завозяться в країну за «сірою» схемою: спочатку техніка прибуває до Польщі, а потім її передають в Україну. Однак тут теж є свої ризики.

«Нещодавно промайнула інформація, що нібито з першого жовтня, компанія SpaceX заблокує будь-яку мобільність наявних терміналів. А для того, щоб залишитися мобільним, треба перейти на інший тарифний пакет», — написав Олександр Федієнко.

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Зазначимо, що на офіційному сайті SpaceX інформації про зміну умов обслуговування поки що не було. Якщо відомості виявляться правдивими, то українці можуть отримати не тільки значне збільшення абонентської плати за користування супутниковим інтернетом, а й цілі території, де не буде взагалі ніякого покриття.

Скільки українці платять зараз за користування за Starlink

Прості українці у вигляді меценатів і волонтерів на місяць витрачають приблизно 10 млн доларів на те, щоб супутниковий інтернет функціонував.

«Ця цифра складається з вартості пакета, і вартості проведення валютної операції, (ми платимо з гривні на долар), а це також накладні витрати», — пояснив голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки.

На думку Олександра Федієнка, зараз компанія Ілона Маска отримує тільки від однієї України більше грошей за супутниковий інтернет, ніж платять усі європейські країни, які вже також купили термінали Starlink (їх у Європі налічується приблизно 80 тисяч).

«На мій погляд, Україна у вигляді громадян платить більше грошей компанії SpaceX, ніж уся Європа разом узята. Можемо говорити, що ми є найбільшим клієнтом компанії. Тому мені іноді дивно, коли нас намагаються обмежити у використанні терміналів Starlink», — висловив свою думку експерт.

Чи є альтернатива послугам SpaceX

Федієнко зазначає, що зараз у нас в країні фактично немає альтернативи супутниковому інтернету. Якщо говорити про системи, які перебувають на геостаціонарній орбіті, вони вже не зможуть задовольнити платформи, які використовуються в умовах сучасних реалій.

Замінити компанію Маска на ринку супутникового інтернету міг би її конкурент — OneWeb. Однак цей провайдер має дуже обмежені місткості в мережі.

«Він може покрити якийсь відсоток потреби як альтернатива, але це дійсно вкрай маленький відсоток», — наголосив експерт.

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