Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози

Фондовий ринок
23
Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози
Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози
SpaceX передбачала, що у 2022 році Starlink заробить $12 млрд, а кількість передплатників послуги супутникового інтернету сягне 20 млн.
Згідно зі звітом The Wall Street Journal, Starlink катастрофічно недотягує до цих прогнозів — торік сервіс супутникового інтернету приніс лише $1,4 млрд (хоча це й значно більше за заробітки 2021 року у розмірі $222 млн).
Раніше керівник SpaceX Джонатан Хофеллер заявив, що компанія більше не зазнає збитків від виробництва супутникових антен Starlink. Згідно з документами, які переглянув The Wall Street Journal, прибутковість зазнала удару у 2022 році, але у звіті компанії йдеться про те, що їй все-таки вдалося отримати прибуток у першому кварталі 2023 року.
Читайте також
У 2015 році на презентації для інвесторів, компанія, заснована Ілоном Маском, передбачала, що сервіс супутникового інтернету отримає $12 мільярдів і $7 мільярдів доларів операційного прибутку вже у 2022 році. SpaceX також прогнозувала, що на кінець 2022 року у підрозділу буде 20 мільйонів абонентів.
Натомість до кінця року у Starlink було понад 1 мільйон активних передплатників, а у травні 2023-го — близько 1,5 мільйона. Як повідомляє CNBC, Хофеллер заявив, що зараз Starlink «значно перевищив» цю позначку.
Читайте також
У жовтні 2022 року Ілон Маск поскаржився у Twitter на те, що Starlink втрачає близько $20 мільйонів на місяць, щоб підтримувати свої послуги, та погрожував припинити надання безплатних послуг в охопленій війною Україні. Згодом мільярдер звертався до Пентагону з вимогою перехопити витрати з фінансування українських Starlink, але врешті-решт написав:
«Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжимо безплатно надавати послуги українському уряду».
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.