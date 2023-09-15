Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози 15.09.2023, 00:13 — Фондовий ринок

Торік Starlink Ілона Маска заробив $1,4 млрд — на $11 млрд менше за початкові прогнози

SpaceX передбачала, що у 2022 році Starlink заробить $12 млрд, а кількість передплатників послуги супутникового інтернету сягне 20 млн.

Згідно зі звітом The Wall Street Journal, Starlink катастрофічно недотягує до цих прогнозів — торік сервіс супутникового інтернету приніс лише $1,4 млрд (хоча це й значно більше за заробітки 2021 року у розмірі $222 млн).

Раніше керівник SpaceX Джонатан Хофеллер заявив, що компанія більше не зазнає збитків від виробництва супутникових антен Starlink. Згідно з документами, які переглянув The Wall Street Journal, прибутковість зазнала удару у 2022 році, але у звіті компанії йдеться про те, що їй все-таки вдалося отримати прибуток у першому кварталі 2023 року.

У 2015 році на презентації для інвесторів, компанія, заснована Ілоном Маском, передбачала, що сервіс супутникового інтернету отримає $12 мільярдів і $7 мільярдів доларів операційного прибутку вже у 2022 році. SpaceX також прогнозувала, що на кінець 2022 року у підрозділу буде 20 мільйонів абонентів.

Натомість до кінця року у Starlink було понад 1 мільйон активних передплатників, а у травні 2023-го — близько 1,5 мільйона. Як повідомляє CNBC, Хофеллер заявив, що зараз Starlink «значно перевищив» цю позначку.

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У жовтні 2022 року Ілон Маск поскаржився у Twitter на те, що Starlink втрачає близько $20 мільйонів на місяць, щоб підтримувати свої послуги, та погрожував припинити надання безплатних послуг в охопленій війною Україні. Згодом мільярдер звертався до Пентагону з вимогою перехопити витрати з фінансування українських Starlink, але врешті-решт написав:

«Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжимо безплатно надавати послуги українському уряду».

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