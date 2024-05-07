Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине — Finance.ua

Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине
Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам встречи с польским министром цифровизации Кшиштофом Гавковским.
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«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом… Договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов», — рассказал министр.
Также, по его словам, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, чтобы далее внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Кроме того, обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.
Напомним, ранее Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов.
Однако не только Украина использует Starlink. Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что решение по блокированию терминалов Starlink для россиян на фронте сейчас на стороне американской компании SpaceX. Украинская сторона свою работу уже проделала.
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