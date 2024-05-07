Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине

Казна и Политика
36
Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине
Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине
Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам встречи с польским министром цифровизации Кшиштофом Гавковским.
Читайте также
«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом… Договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов», — рассказал министр.
Также, по его словам, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, чтобы далее внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Кроме того, обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.
Читайте также
Напомним, ранее Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов.
Однако не только Украина использует Starlink. Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что решение по блокированию терминалов Starlink для россиян на фронте сейчас на стороне американской компании SpaceX. Украинская сторона свою работу уже проделала.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.