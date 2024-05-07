Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине — Finance.ua

Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Польша продолжит платить за работу тысяч терминалов Starlink в Украине

Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам встречи с польским министром цифровизации Кшиштофом Гавковским.

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«Польша — наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они снабжают украинцев связью и интернетом… Договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов», — рассказал министр.

Также, по его словам, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, чтобы далее внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Кроме того, обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.

Напомним, ранее Пентагон обнародовал, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов.

Однако не только Украина использует Starlink. Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что решение по блокированию терминалов Starlink для россиян на фронте сейчас на стороне американской компании SpaceX. Украинская сторона свою работу уже проделала.

УНІАН По материалам:

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