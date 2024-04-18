Черный рынок Starlink: сервис заблокируют в странах, где он официально не работает — Finance.ua

Черный рынок Starlink: сервис заблокируют в странах, где он официально не работает Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

Черный рынок Starlink: сервис заблокируют в странах, где он официально не работает

Компания SpaceX Илона Маска делает первые шаги для закрытия черного рынка Starlink. Пользователи, подключающиеся к сервису из стран, где сервис официально не работает, будут заблокированы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Клиенты Starlink в Судане, Зимбабве и Южной Африке получили уведомления от компании с предупреждением о том, что их доступ к услуге будет прекращен до конца месяца. В электронных письмах отмечалось, что использование Starlink в районах, где это не одобрено местными регуляторами, противоречит условиям предоставления услуг компании.

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«Доступность наших мобильных тарифных планов зависит от разных факторов, в частности от разрешений регуляторных органов», — говорилось в письмах, касающихся роуминговых продуктов Starlink, позволяющих абонентам пользоваться его интернет-услугами в разных странах.

Сообщения были отправлены через несколько дней после того, как журнал опубликовал расследование о растущем черном рынке, который позволил недобросовестным пользователям, включая российские военные подразделения, воюющие в Украине, обойти местные регуляторные ограничения по Starlink.

С момента запуска первых спутников Starlink в 2019 году, SpaceX спешит получить одобрение от регуляторов по всему миру. По состоянию на конец марта, по данным компании, разрешение на работу Starlink предоставили 72 страны.

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Среди юрисдикций, не одобривших сервис — Индия и большая часть Африки. Услуга также недоступна в россии и Китае, и SpaceX не спешит предоставлять услуги в этих регионах, если верить официальной карте доступности Starlink.

Однако обойти ограничения можно. Обычно злоумышленники покупают терминалы в странах, где это разрешено, затем подписываются на один из роуминговых пакетов компании. В таких странах как Объединенные Арабские Эмираты и Мозамбик появились компании-посредники, которые предлагают активировать Starlink и отправлять комплекты пользователям в местах, где услуга официально недоступна.

В своих электронных письмах, отправленных пользователям на днях, Starlink сообщил, что его региональные роуминговые планы «предназначены для временных поездок и транзита, а не для постоянного использования в определенном месте».

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Пользователи, находящиеся в роуминге более двух месяцев, не возвращаясь в страну, где они заказали устройство, будут иметь дело с ограничением предоставления услуг.

Недавно помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что представители Пентагона, Украины и SpaceX работают над тем, чтобы предотвратить использование Starlink со стороны российских оккупантов.

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