Starlink в 2025 году заработает на обычных смартфонах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starlink в 2025 году заработает на обычных смартфонах

Технологии&Авто
73
Starlink в 2025 году заработает на обычных смартфонах
Starlink в 2025 году заработает на обычных смартфонах
SpaceX в 2025 году рассчитывает на полную мощность запустить технологию подключения к спутниковой интернет-сети со смартфонов. Это позволит пользоваться интернетом Starlink без необходимости докупать специальное оборудование.
Об этом говорится в материале NZZ.
Читайте также
Компании Starlink принадлежит 64% (5300) из всех активных спутников (8400) вокруг Земли. За последние пять лет SpaceX запускает новые устройства практически еженедельно.
Большинство спутников компании находится на расстоянии менее 550 км от Земли. Благодаря этому задержка сигнала длится до 20 миллисекунд и почти не заметна для пользователей (у конкурентов такая задержка может составлять секунды, потому что они находятся дальше).
Недавно компания отправила на орбиту спутник SpaceX Direct to Cell, и благодаря ему сотрудники компании смогли отправить друг другу сообщения со стандартных смартфонов, подключенных не к сети наземного мобильного оператора, а к спутнику Starlink.
Читайте также
Фундамент для этого достижения был заложен в конце 2023 г., когда SpaceX получила лицензию на тестирование связи Starlink со смартфонами. А в январе 2024 года компания вывела на орбиту спутники Starlink, посреди которых были аппараты с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).
В 2025 году технология должна заработать на полную мощность — пользователи смогут искать информацию в интернете, посещать сайты, передавать файлы и голосовые сообщения.
К 2026 году Starlink может стать первой спутниковой сетью, которая обеспечит смартфонам во всем мире качественную 4G связь, вытеснив конкурентов с традиционным соединением через антенны.
Читайте также
Прежде чем SpaceX сможет сделать услугу доступной для всех пользователей, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США. На первом этапе это будет только обмен SMS, а в следующем году будет добавлена ​​поддержка голосового спутникового общения.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.