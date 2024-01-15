Starlink mini и мобильный интернет по всей планете: SpaceX представила планы на 2024 год — Finance.ua

Starlink mini и мобильный интернет по всей планете: SpaceX представила планы на 2024 год Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Starlink mini и мобильный интернет по всей планете: SpaceX представила планы на 2024 год

Основатель компании «SpaceX» Илон Маск представил итоги проекта Starlink за 2023 год и планы на 2024 год.

Об этом говорится в презентации компании SpaceX

В компании отметили, что по результату 2023 года Starlink пользуется 2,3 млн клиентов на всех 7 континентах.

Активные терминалы Starlink в мире

Одной из целей на 2024 год является открытие доступа к Starlink для более половины человечества. В компании надеются на распространение технологии среди большинства стран мира. Фокус компании по-прежнему остается на малонаселенных частях земли, скорость сети для густонаселенных городов может снизиться.

Читайте также Конкурент Starlink представил более дешевый и быстрый спутниковый интернет

При этом в компании осторожно говорят о распространении технологии во всех странах мира.

«Во всем мире некоторые страны вряд ли одобрят нашу систему», — отметил основатель SpaceX Илон Маск.

Маск также представил новое оборудование, на спутниках V2 Mini, например, почти 2 раза увеличили пропускную способность с 88 терабитов в секунду до 165 терабитов в секунду, стоит задача снизить задержку сигнала до 20 мс. Внедрили первые на рынке ускорители с эффектом Голла для снижения цены для пользователей.

Отдельно говорится о новом уменьшенном форм-факторе терминалов Starlink mini, который поместится в рюкзак и позволит более мобильно использовать широкополосный интернет.

Читайте также Starlink может выйти на IPO уже в 2024 году — Bloomberg

Одно из самых больших новшеств — это сателлиты, позволяющие прямое соединение со смартфонами, поддерживающими LTE, по принципу Direct to Cell.

Скорость соединения на 1 спутнике составит около 7 мегабитов в секунду. Это потенциально изменит систему безопасности в мире, ведь технология позволяет иметь связь в самых отдаленных точках планеты. Человек сможет отправить сообщение или даже видео, находясь посреди океана.

Функцию позиционируют как дополнительную для уже существующих мобильных операторов, SpaceX уже имеет договоренность с 7 операторами по всему миру.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.