Starlink может выйти на IPO уже в 2024 году — Bloomberg — Finance.ua
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Starlink может выйти на IPO уже в 2024 году — Bloomberg

Фондовый рынок
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Starlink может выйти на IPO уже в 2024 году — Bloomberg
Starlink может выйти на IPO уже в 2024 году — Bloomberg
Компания SpaceX Илона Маска может провести первоначальное публичное размещение Starlink уже в конце 2024 года, чтобы извлечь выгоду от значительного спроса на связь через космос. Маск это опровергает.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации источника издания, SpaceX перевела активы Starlink в дочернюю компанию, которая в конечном итоге будет выделена в ходе IPO. На сегодняшний день окончательное решение еще не было принято, так что возможно, что SpaceX сохранит это подразделение. Листинг может быть отложен до 2025 года.
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Маск написал в Х, что информация Bloomberg «неверная», и опроверг сообщение. Впрочем, он сам еще в 2020 году объявлял, что планирует «через несколько лет» провести IPO Starlink.
Ранее сообщалось, что компания Starlink американского миллиардера Илона Маска вышла на безубыточность.
По состоянию на октябрь 2023 года на Starlink приходится большая часть всех активных спутников на околоземной орбите.
По материалам:
НВ
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