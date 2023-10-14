Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия

Технологии&Авто
16
Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия
Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия
Запуск Direct to Cell запланирован на 2024 для текстовых сообщений и 2025 для голосовых. Кроме того, компания намерена расширить поддержку устройств Интернета в 2025 году.
Технология Direct to Cell будет совместима с обычными LTE-смартфонами, устраняя необходимость модификации устройства или установки специализированных программ. Такая бесшовная интеграция соответствует видению SpaceX в отношении сервиса.
Читайте также
Прежде чем приступить к запуску Direct to Cell, SpaceX должен получить одобрение от Федеральной комиссии по связи США (FCC). Компания уже начала переговоры с регулятором, запросив определенный диапазон радиочастот. Но стремление SpaceX создать спутниковую связь столкнулось с оппозицией со стороны крупного оператора Dish Network и партнера Apple компании Globalstar.
Чтобы сделать Direct to Cell реальностью, SpaceX оборудует некоторые спутники Starlink «усовершенствованным модемом eNodeB». Это усовершенствование превратит эти спутники в «космические базовые станции», подобные роумингу. SpaceX также изучает возможность сотрудничества с операторами мобильной связи для усиления поддержки Direct to Cell.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.