Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия — Finance.ua

Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Спутниковая связь Starlink должна появиться в смартфонах уже в 2024 году, но есть некоторые препятствия

Запуск Direct to Cell запланирован на 2024 для текстовых сообщений и 2025 для голосовых. Кроме того, компания намерена расширить поддержку устройств Интернета в 2025 году.

Технология Direct to Cell будет совместима с обычными LTE-смартфонами, устраняя необходимость модификации устройства или установки специализированных программ. Такая бесшовная интеграция соответствует видению SpaceX в отношении сервиса.

Прежде чем приступить к запуску Direct to Cell, SpaceX должен получить одобрение от Федеральной комиссии по связи США (FCC). Компания уже начала переговоры с регулятором, запросив определенный диапазон радиочастот. Но стремление SpaceX создать спутниковую связь столкнулось с оппозицией со стороны крупного оператора Dish Network и партнера Apple компании Globalstar.

Чтобы сделать Direct to Cell реальностью, SpaceX оборудует некоторые спутники Starlink «усовершенствованным модемом eNodeB». Это усовершенствование превратит эти спутники в «космические базовые станции», подобные роумингу. SpaceX также изучает возможность сотрудничества с операторами мобильной связи для усиления поддержки Direct to Cell.

Телеканал 24 По материалам:

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