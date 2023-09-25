Больше, чем вся Европа: сколько Украина платит за Starlink — Finance.ua

Больше, чем вся Европа: сколько Украина платит за Starlink Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Больше, чем вся Европа: сколько Украина платит за Starlink

У Украины пока нет альтернативы спутниковому интернету Starlink от SpaceX, которым активно пользуются бойцы Вооруженных сил на фронте.

Такое мнение высказал глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко.

Сколько терминалов Starlink есть в Украине.

Сейчас в Украине находится около 140−150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink.

В качестве помощи международные партнеры передали Украине около 45 тысяч терминалов Starlink с предоплаченной связью. А вот другие терминалы, количество которых превышает 100 тысяч, покупали волонтеры и меценаты, соответственно абонентскую плату также покрывают они.

Как терминалы попадают в Украину

Украинские юридические компании не имеют права покупать терминалы Starlink. Поэтому они завозятся в страну по серой схеме: сначала техника прибывает в Польшу, а затем ее передают в Украину. Однако здесь тоже есть свои риски.

«Недавно мелькнула информация, что якобы с первого октября компания SpaceX заблокирует любую мобильность имеющихся терминалов. А для того чтобы остаться мобильным, нужно перейти на другой тарифный пакет», — написал Александр Федиенко.

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Отметим, что на официальном сайте SpaceX информации об изменении условий обслуживания пока не было. Если сведения окажутся правдивыми, то украинцы могут получить не только значительное увеличение абонентской платы за пользование спутниковым интернетом, но и целые территории, где вообще не будет никакого покрытия.

Сколько украинцы платят сейчас за пользование Starlink

Простые украинцы в виде меценатов и волонтеров в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

«Эта цифра состоит из стоимости пакета и стоимости проведения валютной операции (мы платим с гривны на доллар), а это также накладные расходы», — пояснил глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности.

По мнению Александра Федиенко, сейчас компания Илона Маска получает только от одной Украины больше денег за спутниковый интернет, чем платят все европейские страны, уже купившие терминалы Starlink (их в Европе насчитывается примерно 80 тысяч).

«На мой взгляд, Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе взятая. Можем говорить, что мы являемся крупнейшим клиентом компании. Поэтому мне иногда удивительно, когда нас пытаются ограничить в использовании терминалов Starlink», — выразил свое мнение эксперт.

Есть ли альтернатива услугам SpaceX

Федиенко отмечает, что сейчас у нас в стране практически нет альтернативы спутниковому интернету. Если говорить о системах, находящихся на геостационарной орбите, они уже не смогут удовлетворить используемые в условиях современных реалий платформы.

Заменить компанию Маска на рынке спутникового интернета мог бы ее конкурент — OneWeb. Однако этот провайдер имеет очень ограниченные емкости в сети.

«Он может покрыть какой-то процент потребности как альтернатива, но это действительно очень маленький процент», — подчеркнул эксперт.

Фокус По материалам:

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