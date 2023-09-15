В прошлом году Starlink Илона Маска заработал $1,4 млрд — на $11 млрд меньше начальных прогнозов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В прошлом году Starlink Илона Маска заработал $1,4 млрд — на $11 млрд меньше начальных прогнозов

Фондовый рынок
32
В прошлом году Starlink Илона Маска заработал $1,4 млрд — на $11 млрд меньше начальных прогнозов
В прошлом году Starlink Илона Маска заработал $1,4 млрд — на $11 млрд меньше начальных прогнозов
SpaceX предполагала, что в 2022 году Starlink заработает $12 млрд, а количество подписчиков услуги спутникового интернета достигнет 20 млн.
Согласно отчету The Wall Street Journal, Starlink катастрофически недотягивает до этих прогнозов — в прошлом году сервис спутникового интернета принес всего $1,4 млрд (хотя это и гораздо больше заработков 2021 года в размере $222 млн).
Ранее руководитель SpaceX Джонатан Хофеллер заявил, что компания больше не терпит убытков от производства спутниковых антенн Starlink. Согласно документам, которые просмотрел The Wall Street Journal, прибыльность потерпела удар в 2022 году, но в отчете компании говорится, что ей все-таки удалось получить прибыль в первом квартале 2023 года.
Читайте также
В 2015 году на презентации для инвесторов компания, основанная Илоном Маском, предполагала, что сервис спутникового интернета получит $12 миллиардов и $7 миллиардов долларов операционной прибыли уже в 2022 году. SpaceX также прогнозировала, что к концу 2022 года у подразделения будет 20 миллионов абонентов.
К концу года у Starlink было более 1 миллиона активных подписчиков, а в мае 2023-го — около 1,5 миллиона. Как сообщает CNBC, Хофеллер заявил, что сейчас Starlink «значительно превысил» эту отметку.
Читайте также
В октябре 2022 года Илон Маск пожаловался в Twitter на то, что Starlink теряет около $20 миллионов в месяц, чтобы поддерживать свои услуги, и грозился прекратить предоставление бесплатных услуг в охваченной войной Украине. Впоследствии миллиардер обращался в Пентагон с требованием перехватить расходы по финансированию украинских Starlink, но в конце концов написал:
«Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно предоставлять услуги украинскому правительству».
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.