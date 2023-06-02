Укрзализныця и Минцифры тестируют интернет от Starlink в поездах — Finance.ua

Укрзализныця и Минцифры тестируют интернет от Starlink в поездах Сегодня 09:35 — Технологии&Авто

Укрзализныця и Минцифры тестируют интернет от Starlink в поездах

В Украине активно работают с использованием возможностей Starlink, в том числе среди гражданской инфраструктуры. В частности, в поездах. Пилот прямо сейчас тестируют «Укрзализныця» вместе с Минцифрой.

Раньше Starlink использовали на вокзалах как резервный, а кое-где основной канал связи (например, в Херсоне).

Всего на вокзалах Украины используется до 50 терминалов.

Отдельным направлением работы является обеспечение сетью поездов, курсирующих по Украине. Не секрет, что часто по маршрутам следования сети практически нет, или же отсутствует LTE. Терминалы Starlink используют для решения этой проблемы.

Прямо сейчас по Украине ездит тестовый поезд класса Интерсити+, где используется несколько десятков терминалов. Этот поезд не имеет постоянного маршрута (Киев-Харьков или Львов-Киев), поэтому назвать его не могут: поезд курсирует по всей Украине, чтобы тест был максимально полным. Также терминалы используются на поездах, выполняющих дипломатические рейсы. Всего задействовано 40 терминалов.

При этом «Укрзализныця» и Минцифры намерены до конца года оборудовать 16 поездов категории Интерсити+ доступом к сети спутникового интернета. Когда это случится — пока неизвестно, поскольку система нуждается в качественном тестировании. Пока представители обеих команд поделились промежуточными результатами тестов:

Лучший результат достигается за счет комбинированной модели старлинк и сетей LTE.

Такое сочетание обеспечивает уровень наличия сети 97% в течение всего пути.

На один поезд планируем устанавливать 4 терминала старлинк, 10 сим-карт и по 2 точки доступа в каждом вагоне Интерсити+

Это позволяет удерживать скорость на уровне 500 мб/сек. Доля распределения трафика старлинк 60%, LTE 40%.

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О необходимости наличия Wi-Fi говорят практически все пассажиры (99%), активно подключением к сети пользуется 60%, большинство использует их для социальных сетей, свидетельствует опрос в Укрзализныце.

Почему это важно? Доступность к сети — постоянная проблема украинской транспортной инфраструктуры. Сначала 3G, а затем LTE в киевском метро запускали чуть ли не с начала строительства этого метро, а вопрос доступности часто хотя бы какой-то связи в поездах не раз поднимался на всех уровнях. Если идея со Starlink сработает, а согласно инсайдам, все работает более чем хорошо, в поездах будет полноценный интернет. Это важно, поскольку у пассажиров будет доступ не только к сервисам, обеспечивающим досуг, но и к рабочим инструментам.

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