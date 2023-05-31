В Украине была повреждена четверть интернет-сетей: в Минцифры назвали сумму для восстановления — Finance.ua
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В Украине была повреждена четверть интернет-сетей: в Минцифры назвали сумму для восстановления

Казна и Политика
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В Украине была повреждена четверть интернет-сетей: в Минцифры назвали сумму для восстановления
В Украине была повреждена четверть интернет-сетей: в Минцифры назвали сумму для восстановления
С начала полномасштабной войны в Украине была повреждена четвертая часть всех интернет-сетей — около 3000 базовых станций. Чуть более половины из них, 1800, уже возобновили работу, обеспечивая связь для 500 населенных пунктов.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

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«По оценке Всемирного банка нужно более $2,2 млрд, чтобы восстановить полноценную инфраструктуру и вернуть телеком-отрасль в довоенное состояние. В настоящее время команда Минцифры работает над проектами, чтобы быстрее восстанавливать интернет-сети в прифронтовых городах и возвращать связь на деоккупированные территории» , — сказал Федоров.
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Он добавил, что оперативно вернуть связь помогают терминалы Starlink, которых в Украине насчитывается более 42 тысяч.
Напомним, ранее в «Укртелекоме» оценили ущерб от потери активов на временно оккупированных территориях в 600 млн грн. При этом общие последствия войны для компании составили 2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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