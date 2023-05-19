Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика)

Казна и Политика
62
Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика)
Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика)
Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, по состоянию на апрель 2023 года составляет $147.5 млрд (по стоимости замещения).
По оценке экспертов проекта KSE Institute «россия заплатит», по итогам апреля 2023 г. сумма убытков жилищного фонда по сравнению с февралем этого года выросла на $1.2 млрд — с $53.6 млрд до $54.4 млрд.
Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития — почти 158 тыс.
Читайте также
На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потерь предприятий. Сумма ущерба инфраструктуре остается без изменений — $36.2 млрд, в то же время активы предприятий разрушены или повреждены еще на $100 тыс., и общая сумма таких убытков составляет $11.4 млрд.
Место для вашей рекламы
До $9.1 млрд выросли убытки, которые война нанесла инфраструктуре сферы образования. Учреждения сферы образования и дальше получают повреждения и разрушения из-за войны. По итогам апреля этого года общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов достигает 3.2 тысячи, среди них — более 1.5 тысячи заведений среднего образования, почти тысяча — дошкольного, 538 — высшего образования.
Также еще на $200 млн выросли прямые потери из-за повреждений энергетической инфраструктуры, и в настоящее время общая сумма такого ущерба составляет $8.3 млрд.
Читайте также
Еще на $0.9 млрд вырос ущерб, нанесенный сфере здравоохранения. По сравнению с февралем 2023 года по состоянию на апрель потери отрасли здравоохранения выросли с $1.8 млрд до $2.7 млрд. Всего в результате разрушены или повреждены 806 объектов, среди них — 367 больниц и 341 амбулатория. Отметим, что в текущем отчете уменьшилось количество медицинских учреждений после уточнения актуальной информации от местных администраций.
Эксперты проекта переоценили убытки сферы ЖКХ в соответствии с новыми данными местных администраций и на основе обновленных предположений относительно интенсивности влияния боевых действий на эту отрасль. Так, обновленная оценка суммы ущерба этой сферы по итогам первого года полномасштабной войны составила $1.4 млрд, а на апрель 2023 года — $2.7 млрд.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.