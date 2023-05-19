Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика) — Finance.ua

Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Аналитики обновили сумму прямого ущерба украинской инфраструктуре из-за войны (инфографика)

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, по состоянию на апрель 2023 года составляет $147.5 млрд (по стоимости замещения).

По оценке экспертов проекта KSE Institute «россия заплатит», по итогам апреля 2023 г. сумма убытков жилищного фонда по сравнению с февралем этого года выросла на $1.2 млрд — с $53.6 млрд до $54.4 млрд.

Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития — почти 158 тыс.

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На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потерь предприятий. Сумма ущерба инфраструктуре остается без изменений — $36.2 млрд, в то же время активы предприятий разрушены или повреждены еще на $100 тыс., и общая сумма таких убытков составляет $11.4 млрд.

До $9.1 млрд выросли убытки, которые война нанесла инфраструктуре сферы образования. Учреждения сферы образования и дальше получают повреждения и разрушения из-за войны. По итогам апреля этого года общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов достигает 3.2 тысячи, среди них — более 1.5 тысячи заведений среднего образования, почти тысяча — дошкольного, 538 — высшего образования.

Также еще на $200 млн выросли прямые потери из-за повреждений энергетической инфраструктуры, и в настоящее время общая сумма такого ущерба составляет $8.3 млрд.

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Еще на $0.9 млрд вырос ущерб, нанесенный сфере здравоохранения. По сравнению с февралем 2023 года по состоянию на апрель потери отрасли здравоохранения выросли с $1.8 млрд до $2.7 млрд. Всего в результате разрушены или повреждены 806 объектов, среди них — 367 больниц и 341 амбулатория. Отметим, что в текущем отчете уменьшилось количество медицинских учреждений после уточнения актуальной информации от местных администраций.

Эксперты проекта переоценили убытки сферы ЖКХ в соответствии с новыми данными местных администраций и на основе обновленных предположений относительно интенсивности влияния боевых действий на эту отрасль. Так, обновленная оценка суммы ущерба этой сферы по итогам первого года полномасштабной войны составила $1.4 млрд, а на апрель 2023 года — $2.7 млрд.

Инфографика: KSE Institute

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