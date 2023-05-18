Ущерб для энергетической системы Киевщины составляет около миллиарда гривен — Finance.ua

Ущерб для энергетической системы Киевщины составляет около миллиарда гривен Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Ущерб для энергетической системы Киевщины составляет около миллиарда гривен

По подсчетам специалистов, ущерб для энергетической системы Киевской области составляет около 1 миллиарда гривен.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Мы уже начали готовиться к отопительному сезону. Но наша энергетическая система находится в очень тяжелом состоянии. С октября 2022 по энергетическим объектам Киевской области нанесено 33 удара. Поэтому, по подсчетам специалистов, ущерб только в Киевской области составляет около 1 миллиарда гривен», — сказал Кравченко.

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Он отметил, что война и обстрелы продолжаются, поэтому ущерб может расти.

Глава КОВА подчеркнул, что в настоящее время энергетическая инфраструктура Киевщины нуждается в комплексном восстановлении и ремонте. По его словам, тот ремонт, который был сделан зимой — был временным.

Кроме того, он подчеркнул, что эта зима может быть тяжелее предыдущей.

Также Кравченко сообщил, что главным источником финансирования восстановления энергосистемы является арест и физическое получение всех замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Офис генерального прокурора делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс, но он может быть долгим.

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«Мы нуждаемся в дополнительных деньгах, чтобы сделать этот ремонт. Финансовой и технической помощи нам не хватает», — сказал он.

Кроме этого, глава КОВА не исключает повышения тарифов на электроэнергию.

Напомним, есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — при превышении этого лимита). Другое предложение — до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно.

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Укрінформ По материалам:

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