Люди з низьким доходом практично не відчують зміну тарифів на електрику - Герус — Finance.ua

Люди з низьким доходом практично не відчують зміну тарифів на електрику - Герус Сьогодні 20:44 — Енергетика

Люди з низьким доходом практично не відчують зміну тарифів на електрику - Герус

За рахунок субсидій та енергоефективних заходів населення з низьким рівнем доходів не відчує значного впливу від підвищення тарифів на електроенергію.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Якщо зміна тарифів буде, то, переконаний, люди з низькими доходами її практично не відчують. У тому числі, й за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності (останнє — спосіб зекономити і для забезпечених громадян)», — сказав Герус.

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За його словами, для людей, які потребують допомоги, повинна й надалі працювати система субсидій. Вона має бути легкою, простою та доступною — скажімо, з використанням електронних засобів, смартфонів, щоб не було складних бюрократичних перепон в оформленні такої підтримки від держави.

Герус також підкреслив, що варіанти зміни тарифів, які нині обговорюються, є поміркованими: багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно.

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«Головне ж завдання — не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний „податок“ на енергоспоживання й піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її, можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими», — додав Герус.

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