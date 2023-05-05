Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ — Finance.ua

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Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

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Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки.
Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України (квітень 2023 року).
«На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі», — йдеться в огляді.
Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ
Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки, зазначають експерти НБУ.
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Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на е/е для побутових споживачів в поточному році. Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Дія мораторію не поширюється на холодну воду та електроенергію;
  • в Україні розглядають варіанти підняття ціни на електроенергію для населення. Відтак українці можуть платити вже у травні за кіловат-годину більше ніж 5,5 гривні
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За матеріалами:
РБК-Україна
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