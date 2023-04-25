Тарифи на електроенергію не зміняться до червня — Finance.ua

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Тарифи на електроенергію не зміняться до червня

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Тарифи на електроенергію не зміняться до червня
Тарифи на електроенергію не зміняться до червня
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 25 квітня, продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць — до кінця травня.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», — сказав прем’єр на засіданні уряду у вівторок.
Ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).
Як повідомив представник уряду в ВРУ Мельничук, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 N 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».
«Продовжено, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного станув Україні, дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року», — додав він.
До цього Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня 2023 року.
Нагадаємо, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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