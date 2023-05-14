Вы уехали за границу: как передать показатели счетчика — Finance.ua
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Вы уехали за границу: как передать показатели счетчика

Личные финансы
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Вы уехали за границу: как передать показатели счетчика
Вы уехали за границу: как передать показатели счетчика
В Нафтогазе разъяснили, как передать показатели счетчика, если уехали за границу. Важно делать это своевременно и регулярно, чтобы в доме остались все коммуникации.
По словам специалистов компании, для того чтобы начисления были справедливыми, нужно передавать те показатели, которые были зафиксированы последний раз, в случае если вы не пользуетесь газом дома.
Передать показатели оператору облгаза можно одним из способов:
  • на сайте или в чат-боте вашего облгаза;
  • позвонив в контакт-центр вашего облгаза;
  • воспользовавшись онлайн-сервисами нашей компании, например с помощью личного кабинета или чат-ботов GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

Что делать, если забыли передать показатели

Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца. Затем их следует передать с 1 по 5 число каждого месяца. Если вы не успели передать показатели, вам следует дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая.
После получения показателей счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика.
Если человек не платит счета за пользование коммунальными услугами, о нем будут сообщать коллекторам. Тогда компания, которая будет заниматься взысканием долга, сделает это следующим образом:
  • отправка сообщений о состоянии долга и правовых последствиях неуплаты;
  • отправка голосовых сообщений о состоянии долга;
  • отправка писем требований о задолженности;
  • звонки специалистов по урегулированию задолженности;
  • общий поиск решений с должником по выходу из просрочки;
  • восстановление контактности должников.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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