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В Киеве запустят четыре ночных автобусных маршрута от вокзала

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Автобусы будут курсировать во время комендантского часа с 1:00 до 5:00
Автобусы будут курсировать во время комендантского часа с 1:00 до 5:00
В Киеве с ночи 10 сентября заработали четыре временных ночных автобусных маршрута, которые будут соединять центральный железнодорожный вокзал с жилыми массивами столицы.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Автобусы будут курсировать во время комендантского часа с 1:00 до 5:00, в том числе для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период. В то же время из жилых массивов до центрального железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться раньше — согласно графику и местам посадки. Интервал движения составит ориентировочно 60 минут.
Высадка и посадка пассажиров на остановках будет производиться по требованию, и рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом всех факторов.
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Маршрут № 131-Н

№ 131-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ — станция метрополитена „Дарница“ — Железнодорожный вокзал „Центральный“»:
Вокзальная пл. — ул. Симона Петлюры — ул. Саксаганского — Галицкая пл. — Берестейский просп. — ул. Вячеслава Чорновила — ул. Глебова — ул. Сечевых Стрельцов — ул. Юрия Ильенко — ул. Герцена — ул. Овручская — Подольский спуск — ул. Кирилловская — ул. Куреневская — просп. Степана Бандеры — Северный мост — просп. Романа Шухевича — ул. Оноре де Бальзака (парная сторона) — ул. Александры Экстер — просп. Червоной Калины — ул. Рональда Рейгана — ул. Братиславская — Лесной просп. — ул. Милютенко — ул. Шолом-Алейхема — ул. Миропольская — ул. Князя Романа Мстиславича — ул. Андрея Малышко — Броварской просп. — ул. Раисы Окипной — Русановская набережная — просп. Соборности — мост Патона — бульв. Николая Михновского — бульв. Леси Украинки — ул. Бассейная — Бессарабская пл. — бульв. Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — Вокзальная пл.
Маршрут № 131-Н
Маршрут № 131-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 132-Н

№ 132-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ — станция метрополитена „Минская“ — Железнодорожный вокзал „Центральный“»:
Вокзальная пл. — ул. Симона Петлюры — ул. Саксаганского — Галицкая пл. — Берестейский просп. — просп. Академика Палладина — ул. Стеценко — ул. Ивана Выговского — просп. Европейского Союза — просп. Василия Порика — просп. Свободы — просп. Европейского Союза — ул. Ярослава Ивашкевича — ул. Вышгородская — пл. Тараса Шевченко — ул. Полярная — ул. Героев Днепра — ул. Зои Гайдай — ул. Левка Лукьяненко — Минская пл. — ул. Левка Лукьяненко — просп. Владимира Ивасюка — пл. Сантьяго-де-Чили — просп. Владимира Ивасюка — ул. Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбацкая — ул. Набережно-Крещатицкая — Боричев спуск — Владимирский спуск — Европейская пл. — ул. Крещатик — бульв. Тараса Шевченко — ул. Симона Петлюры — Вокзальная пл.
Маршрут № 132-Н
Маршрут № 132-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 133-Н

№ 133-Н «Железнодорожный вокзал Центральный» — ул. Тулузы — Железнодорожный вокзал «Центральный»":
Вокзальная пл. — ул. Симона Петлюры — ул. Жилянская — ул. Павла Скоропадского — ул. Митрополита Василия Липковского — Соломенская пл. — просп. Воздушных сил — Севастопольская пл. — просп. Валерия Лобановского — Демеевская пл. — Голосеевский просп. — ул. Васильковская — ул. Юлии Здановской — ул. Самойла Кошки — ул. Степана Рудницкого — ул. Докии Гуменной — ул. Героев Мариуполя — ул. Василия Касияна — просп. Академика Глушкова — Кольцевая дорога — ул. Тулузы — бульв. Жюля Верна — ул. Якуба Коласа — ул. Гната Юры — просп. Леся Курбаса — просп. Любомира Гузара — бульв. Вацлава Гавела — Отрадный просп. — ул. Пушечно — ул. Борщаговская — ул. Жилянская — ул. Симона Петлюры — Вокзальная пл.
Маршрут № 133-Н
Маршрут № 133-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 134-Н

№ 134-Н «Железнодорожный вокзал „Центральный“ — просп. Павла Тычины — Железнодорожный вокзал „Центральный“»:
Вокзальная пл. — ул. Симона Петлюры — ул. Жилянская — ул. Антоновича — Лыбидская пл. — бульв. Николая Михновского — мост Патона — просп. Соборности — Дарницкая пл. — Харьковское шоссе — ул. Тепловозная — Дарницкое шоссе — ул. Привокзальная — ул. Ялтинская — ул. Тростянецкая — Харьковское шоссе — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства тарасовцев — просп. Николая Бажана — Днепровская набережная — ул. Анны Ахматовой — ул. Петра Григоренко — ул. Петра Радина — ул. Юрия Шумского — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная — просп. Соборности — мост Патона — бульв. Николая Михновского — ул. Большая Васильковская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры — Вокзальная пл.
Маршрут № 134-Н
Маршрут № 134-Н, kyivcity.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 3 сентября в Киеве запустили временный автобусный маршрут № 1-М, соединяющий «Дворец Спорта» и станцию ​​метро «Лесная». Автобусы курсируют вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и будут обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами Днепра.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киев
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