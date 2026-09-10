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Кто может получить 25% пенсии: куда пойдут остальные деньги

Личные финансы
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Кто может получить 25% пенсии: куда пойдут остальные деньги
Кто может получить 25% пенсии: куда пойдут остальные деньги
При определенных обстоятельствах пенсионеру могут выплачивать только часть положенных денег, причем речь идет всего о 25%.
Речь идет о пенсионерах, которые находятся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении. В таком случае человеку выплачивают 25% назначенной ему пенсии. Такое правило действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионера засчитали на полное государственное содержание.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
При этом 25% - не всегда окончательная сумма, которую пенсионер может получать. Если назначенная пенсия превышает стоимость содержания в заведении, человек выплачивает разницу между этими суммами. Однако выплата самому пенсионеру не может быть менее 25% назначенной пенсии.
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Куда идут остальные деньги

  • часть средств может перечисляться в заведение, в котором человек находится на полном государственном содержании — эти деньги используются в соответствии с установленным порядком;
  • если у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его иждивении, часть пенсии может выплачиваться им.
В последнем случае пенсионеру выплачивают 25% его пенсии, а членам семьи может направляться другая часть, но не больше 50% назначенной суммы.
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Есть исключения из общего правила. К примеру, пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги перед Украиной и находятся на полном государственном содержании, получают такую ​​пенсию в назначенном размере.
По материалам:
УНІАН
Пенсия
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