Кто может получить 25% пенсии: куда пойдут остальные деньги

При определенных обстоятельствах пенсионеру могут выплачивать только часть положенных денег, причем речь идет всего о 25%.
Речь идет о пенсионерах, которые находятся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении. В таком случае человеку выплачивают 25% назначенной ему пенсии. Такое правило действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионера засчитали на полное государственное содержание.
При этом 25% - не всегда окончательная сумма, которую пенсионер может получать. Если назначенная пенсия превышает стоимость содержания в заведении, человек выплачивает разницу между этими суммами. Однако выплата самому пенсионеру не может быть менее 25% назначенной пенсии.
Есть исключения из общего правила. К примеру, пенсионеры, которые получают пенсию за особые заслуги перед Украиной и находятся на полном государственном содержании, получают такую пенсию в назначенном размере.