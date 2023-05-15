В ДТЭК рассказали, когда снова начнутся отключения света — Finance.ua

В ДТЭК рассказали, когда снова начнутся отключения света Сегодня 10:00 — Энергетика

Из-за ремонта блоков атомных электростанций летом в Украине будет наблюдаться дефицит электроэнергии, однако его планируют покрыть за счет импорта.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил в эфире информационного телемарафона , отметив при этом, что всем блокам всех станций нужен ремонт, а 4 блока уже в ремонте.

@Мы активно работали зимой, атомная генерация — не исключение. 4 блока уже в ремонте, пятый блок выходит в ремонт для того, чтобы обеспечить нормальное стабильное функционирование системы зимой. Поэтому это необходимая работа. Что касается дефицита, который может возникнуть из-за того, что атомные блоки — а это базовая генерация — выходят в ремонт, это может иметь место где-то в июне-июле", — сказал он.

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По словам Сахарука, путем обеспечения дефицита есть импортная электроэнергия, что возможно благодаря интеграции с энергосистемой Европы.

«Здесь нужно будет делать то, что мы уже делали в январе, феврале, когда частично потребности Украины закрывались из-за импорта из ЕС», — сказал исполнительный директор ДТЭК.

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Он отметил, что экспортировать электроэнергию Украина, конечно, не сможет во время плановых ремонтов, поэтому в конце мая, в июне и июле из-за активной ремонтной кампании экспорта в это время не будет, только импорт для наших потребностей.

«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит импортом, то до веерных отключений во время летнего периода не дойдет», — сказал он.

При этом Сахарук отметил, что проблемой может стать следующая зима.

«Потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощности, прочности, потому что у нас 75% тепловой генерации повреждены или разрушены. Только нашей компании нужно отремонтировать 9 энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт, на что нужно 5,5 млрд грн…» Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой. Поэтому, чтобы этого не допустить, конечно, это защита нашего неба, чтобы не было последующих обстрелов и разрушений… А во-вторых, это сейчас финансирование ремонтной кампании", — резюмировал исполнительный директор ДТЭК.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 20 апреля общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины ударами российских ракет и дронов, оценивался в миллиарды долларов;

по данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года по апрель 2023 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет;

в Минэнерго сообщали, что в общей сложности повреждено было 50% энергосистемы: 24 объекта генерации — это тепловые электростанции, теплоцентрали гидро- и гидроаккумулирующие станции, около половины подстанций системы передачи и 43% магистральных сетей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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