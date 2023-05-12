В какие страны и сколько электроэнергии экспортировала Украина во время большой войны — Finance.ua

В какие страны и сколько электроэнергии экспортировала Украина во время большой войны Сегодня 08:36 — Энергетика

В какие страны и сколько электроэнергии экспортировала Украина во время большой войны

Украина после полугодичного перерыва, вызванного российскими ракетными атаками на инфраструктуру и блэкаутами, возобновила экспорт электроэнергии. За первый месяц было продано почти 90 тысяч МВт-ч, больше всего в Молдову. Портал «Слово и дело» проанализировал, в какие страны и сколько электроэнергии экспортировала Украина с начала 2022 года.

До начала полномасштабной войны в январе-феврале Украина экспортировала электроэнергию в четыре страны — Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию. В Румынию шли небольшие объемы, в другие страны — 80−100 тысяч МВт-ч в месяц.

С 16 марта прошлого года украинская энергосистема заработала синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E. За март Украина экспортировала всего 9,6 тысячи МВт-ч в Польшу, в апреле — 121,5 тысячи.

В мае Украина продавала электроэнергию Молдове (58,5 тысяч МВт-ч) и Польше (140,7 тысяч МВт-ч), в июне — Румынии (2,3 тысячи МВт-ч), Молдове (85,2 тысяч МВт-ч) и Польше (150,6 тысяч МВт-ч).

С июля по октябрь Украина экспортировала электроэнергию в четыре страны — Молдову, Польшу, Румынию и Словакию.

После первого массированного ракетного обстрела россии 10 октября, направленного на энергетическую инфраструктуру, Украина остановила экспорт электроэнергии в Европу, чтобы обеспечить собственные нужды.

В начале марта после того, как украинская энергосистема два месяца работала без ограничения потребителей, Министерство энергетики решило возобновить экспорт.

С 11 апреля был возобновлен экспорт в Молдову (46,5 тысяч МВт-ч за апрель), с 12 апреля — в Польшу (30,3 тысяч МВт-ч), с 17 апреля — в Словакию — (19,2 тысяч МВт-ч).

Слово і Діло По материалам:

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