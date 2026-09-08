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Зеленский допустил компромисс с рф по энергетике

Энергетика
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Зеленский допустил компромисс с рф по энергетике
Зеленский допустил компромисс с рф по энергетике
Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Украина готова искать компромисс с россией по чувствительным вопросам, связанным с энергетикой и зерном.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
По словам Зеленского, вопросы энергетики и поставок зерна важны не только для Украины и россии, но и для многих других государств. В частности, президент упомянул Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, страны Азии и другие государства.
«Зерно, энергетика — болезненные вопросы для Украины и россии. И это болезненные вопросы для всего мира. И это болезненные вопросы для Индии на сегодня, для ОАЭ, для Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы найти компромисс», — сказал президент.
Глава государства особо отметил, что при обсуждении возможного компромисса необходимо учитывать действия обеих сторон. По его словам, Украина уже пошла на значительное количество компромиссов и не должна оставаться единственной стороной, которая продолжает делать шаги навстречу.
Таким образом, Зеленский связал дальнейшее продвижение по этим чувствительным вопросам не только с готовностью Киева искать решения, но и с необходимостью ответных действий со стороны россии.
Президент также подчеркнул международное значение вопросов энергетики и зерна, поскольку они затрагивают интересы нескольких регионов и государств.
По материалам:
РБК-Україна
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